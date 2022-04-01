Швеція виділить близько $1 млрд на утримання українських біженців

Про це повідомляє шведське видання Svenska Dagbladet.

У четвер Уряд Королівства Швеції представив свій план щодо здійснення так званого «впорядкованого прийому українських біженців».

Для цього влада збирається виділити з бюджету допомоги розвитку 10,5 млрд шведських крон (приблизно $1 млрд). Виділені кошти підуть на оплату житла та на інші витрати українців.

Повідомляється, що нововведення має на меті спонукнути якомога більше муніципалітетів взяти на себе відповідальність за біженців.

Міністр інтеграції та міграції Андерс Ігеман також заявив про намір підготувати закон, що дасть міграційній раді Швеції можливість зобов’язувати місцеву владу забезпечувати житлом осіб, що підпадають під дію Директиви про масових біженців.

Шведська влада також планує стимулювати українців влаштовуватися на роботу. При цьому зазначається, що збільшення виплат соціальної допомоги біженцям не передбачатиметься.

Відомо, що станом на 31 березня близько 26 000 осіб з України зареєструвалися у Швеції як біженці.