Німеччина схвалила передання Україні 58 БМП часів НДР

Про це повідомляє німецьке видання Welt.

Міністр оборони ФРН Крістін Ламбрехт схвалила передання 58 одиниць PbV-501, які спочатку були на озброєнні армії НДР.

Однак зазначається, що доставлення в Україну не відбудеться відразу, тому що БМП мають бути попередньо відремонтовані. Це триватиме кілька тижнів.

Ці машини перейшли у володіння Німеччини після возз’єднання ФРН та НДР, і наприкінці 1990-х були передані шведській армії.

Пізніше Швеція продала їх чеській компанії, яка намагалася продати машини ЗСУ ще з 2019 року за уряду ФРН канцлера Ангели Меркель, але не могла через відсутність дозволу Берліна.

Як зазначив Wel представник Міноборони ФРН, такий дозіл вже даний.

Довідково. Pbv-501 – це східнонімецька модифікація BMP-1A1 Ost (з кулеметом M2 Browinig) часів НДР. А та, своєю чергою, є модифікацією прийнятої на озброєння в 1979 БМП-1П, оснащеної більш потужною пусковою установкою ПТРК 9К111 «Фагот» і шістьма пусковими установками комплекту постановки димових завіс 902В.