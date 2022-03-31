На Дніпропетровщині СБУ знешкодила банду, яка нападала на підрозділи Тероборони Кількість жертв унаслідок влучання ракети в будівлю Миколаївської ОВА зросла до 20 » ЗСУ у Запорізькій області звільнили від окупантів п’ять населених пунктів Українські військові змогли піти у контрнаступ у Запорізькій області та звільнили від окупантів п’ять населених пунктів Про це повідомляє пресслужба Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ. Бійці-десантники разом з іншими підрозділами Сил оборони Запорізького краю просунулися та відкинули ворога. Таким чином вдалося повернути під контроль населені пункти Затишшя, Малинівка, Веселе, Зелений Гай та Червоне. «Є реальна ситуація на полі бою, коли українські військові борються за кожен клаптик нашої священної землі, за кожну нашу людину. І для воїнів Десантно-штурмових військ ЗС України – це надважливо. Бо головна якість кожного десантника — здатність виконувати найскладніші завдання в екстремальних умовах», – зазначають у повідомленні.