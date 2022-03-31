За добу українські військові знищили БПЛА, чотири літаки та дві крилаті ракети окупантів

Про це заявило Командування ПС ЗСУ.

За 29 і 30 березня росіяни змінили тактику й зосередили ведення бойових дій у повітрі на Сході України.

«Під час авіанальотів на Харківщині від вогню наших зенітних ракетних підрозділів рашисти втратили чотири літаки, попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34, а також один БпЛА. Також є відомості про збиття двох крилатих ракет ворога на різних напрямках», — зазначили в командуванні ПС ЗСУ.

Зазнавши значних втрат напередодні, окупанти уникають прямого контакту з винищувачами ЗСУ й намагаються не заходити до зони дії української ППО.