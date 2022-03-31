За добу українські військові знищили БПЛА, чотири літаки та дві крилаті ракети окупантів

30 березня Повітряні сили ЗСУ знищили чотири російські літаки, дві крилаті ракети й один БПЛА
Про це заявило Командування ПС ЗСУ.
За 29 і 30 березня росіяни змінили тактику й зосередили ведення бойових дій у повітрі на Сході України.
«Під час авіанальотів на Харківщині від вогню наших зенітних ракетних підрозділів рашисти втратили чотири літаки, попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34, а також один БпЛА. Також є відомості про збиття двох крилатих ракет ворога на різних напрямках», — зазначили в командуванні ПС ЗСУ.
Зазнавши значних втрат напередодні, окупанти уникають прямого контакту з винищувачами ЗСУ й намагаються не заходити до зони дії української ППО.
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