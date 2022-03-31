За 35 днів війни у Києві народилося 987 дітей

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«У столицю повертаються містяни, життя продовжується. За 35 днів війни з російськими окупантами у столиці народилося 987 діток: 534 хлопчики та 453 дівчинки. Серед новонароджених 25 двієнь», – розповів він.

Зауважимо, що у Києві медична система працює у режимі воєнного часу. Медичні заклади надають допомогу всім, хто її потребує, виконуються планові операції.