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Відступаючи від Тростянця, російські війська замінували об’єкти інфраструктури, а також кладовище

Окупанти

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

«На жаль, в наших звільнених громадах залишається багато замінованих об’єктів, багато замінованих полів, узбіч доріг, навіть замінували в Тростянці кладовище. На жаль, загинув один місцевий житель, який йшов по вулиці, по узбіччю дороги, і там нарвався на розтяжку», — наголосив Живицький.

За його словами, стався ще один інцидент — собака врятувала життя своїй господині. Тварина побігла по дорозі вперед і потрапила на розтяжку, цим собака вберегла життя жительці громади.

31 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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