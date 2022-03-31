Відступаючи від Тростянця, російські війська замінували об’єкти інфраструктури, а також кладовище

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

«На жаль, в наших звільнених громадах залишається багато замінованих об’єктів, багато замінованих полів, узбіч доріг, навіть замінували в Тростянці кладовище. На жаль, загинув один місцевий житель, який йшов по вулиці, по узбіччю дороги, і там нарвався на розтяжку», — наголосив Живицький.

За його словами, стався ще один інцидент — собака врятувала життя своїй господині. Тварина побігла по дорозі вперед і потрапила на розтяжку, цим собака вберегла життя жительці громади.