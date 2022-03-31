Україна отримала понад 5 мільйонів медичних засобів від Великої Британії

елика Британія передала Україні 5,29 мільйона одиниць медичних засобів та обладнання, щоб допомогти країні впоратися з надзвичайною ситуацією через російське вторгнення.

За інформацією британського уряду напередодні до України надіслали 13 вантаж із апаратами штучної вентиляції легенів та іншими медичними засобами. Предмети, включно з життєво важливими ліками, матеріалами для перев’язок та обладнання для інтенсивної терапії, були подаровані Національною службою охорони здоров’я Англії, Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії і доставлені за призначенням.

За словами міністра охорони здоров’я країни Саджида Джавіда, передана допомога є частиною ширшої гуманітарної відповіді уряду на цю надзвичайну ситуацію.

“Від ліків та обладнання до продуктів харчування, генераторів, ковдр та гігієнічних наборів – ми співпрацюємо з урядом України, нашими надійними гуманітарними партнерами та друзями в регіоні, щоб допомогти тим, хто найбільше цього потребує”, – заявила очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс.

З моменту початку російського вторгнення уряд Британії надав 400 мільйонів фунтів стерлінгів гуманітарної та економічної допомоги Україні та сусіднім країнам та деяку зброю.