Розвідка Британії прогнозує запеклі бої на околицях Києва

Найближчими днями на околицях Києва, швидше за все, розгорнуться запеклі бої.

Про це, як пише «Європейська правда«, йдеться в останньому розвідувальному огляді Міноборони Британії.

«Російські сили продовжують утримувати позиції на схід та захід від Києва, незважаючи на виведення обмеженої кількості підрозділів. Найближчими днями на околицях міста, швидше за все, розгорнуться запеклі бої», – йдеться у повідомленні.

Незважаючи на заяви Росії про намір знизити військову активність навколо Чернігова, російські артилерійські обстріли та ракетні удари продовжуються, зазначили у відомстві.

Крім того, тяжкі бої продовжуються в Маріуполі – ключовій меті російських військ – проте українські сили, як і раніше, контролюють центр міста.