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Росіяни утримують в полоні 24 посадовці місцевої влади та держустанов

окупанти Маріуполь

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на Офіс президента України.

Відомо, що станом на 31 березня російські окупанти викрали та утримують у полоні 24 посадові особи місцевої влади та представників держустанов.
Уточнюються дані стосовно ще двох осіб.
Як повідомляє Суспільне, інформацію надали ЗМІ в Офісі президента на основі даних локальних військових адміністрацій.

«24 — це всі викрадені посадові особи, серед яких міські та селищні голови, їхні заступники, інші представники державних установ. Це — особи, які ще перебувають у полоні», — заявляє Офіс президента.

Крім того, в ОПУ нагадали, що на Харківщині 26 березня окупанти затримали міського голову Балаклії Івана Столбового, заступника міського голови Сергія Полторака та начальника відділу цивільного захисту й взаємодії з правоохоронними органами Олега Блудова.
Як відомо, усі ці особи пішли на співпрацю із загарбниками.

31 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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