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Росія не виводить війська, а готується до нового наступу – генсек НАТО

Росія не виводить війська, а готується до нового наступу &#8211; генсек НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що він очікує додаткових наступальних дій Росії, які “принесуть ще більше страждань”.

Про це повідомляє CNN.

“Російські підрозділи не відходять, а передислокуються. Росія намагається перегрупуватися, поповнити запаси і посилити свій наступ на Донбасі. Водночас Росія зберігає тиск на Київ та інші міста. Ми можемо очікувати додаткових наступальних дій, які принесуть ще більше страждань”, – заявив Столтенберг, посилаючись на дані розвідки.

Він закликав припинити ” цю безглузду війну, вивести всі свої війська і почати переговори в дусі доброї волі.

“Ми чули недавні заяви про те, що Росія скоротить масштаби військових операцій навколо Києва і на півночі України. Але Росія неодноразово брехала про свої наміри, тому ми можемо судити про Росію тільки по її діям, а не за словами”, – додав генсек НАТО.

31 марта, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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