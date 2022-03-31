Росія не виводить війська, а готується до нового наступу – генсек НАТО

“Російські підрозділи не відходять, а передислокуються. Росія намагається перегрупуватися, поповнити запаси і посилити свій наступ на Донбасі. Водночас Росія зберігає тиск на Київ та інші міста. Ми можемо очікувати додаткових наступальних дій, які принесуть ще більше страждань”, – заявив Столтенберг, посилаючись на дані розвідки.

Він закликав припинити ” цю безглузду війну, вивести всі свої війська і почати переговори в дусі доброї волі.

“Ми чули недавні заяви про те, що Росія скоротить масштаби військових операцій навколо Києва і на півночі України. Але Росія неодноразово брехала про свої наміри, тому ми можемо судити про Росію тільки по її діям, а не за словами”, – додав генсек НАТО.