Україна вимагає від Польщі повністю закрити кордон із Білоруссю – Дещиця Оперативна інформація станом на 06.00 31.03.2022 щодо російського вторгнення » Разведка США: окружение Путина боится сказать ему правду о провале войны Американские спецслужбы частично рассекретили доклад, в котором говорится, что окружение Владимира Путина не сообщает ему точную и полную информацию о происходящем. О содержании доклада рассказала журналистам директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. «Напряженность между Путиным и военными» «Мы обладаем информацией о том, что Путин ощущает себя введенным в заблуждение российскими военными, результатом чего стала не проходящая напряженность в отношениях между Путиным и военным руководством», — сообщила Бедингфилд. «Мы считаем, что Путина его советники дезинформируют о том, насколько эффективно действуют российские военные и в какой мере российская экономика поражена санкциями. И все потому, что его старшие советники слишком боятся сказать ему правду», — добавила она. По словам Бедингфилд, администрация Байдена решила рассекретить эту информацию для того, чтобы показать, какой стратегической ошибкой для России стала война с Украиной. Кейт Бедингфилд добавила, что источники этих сведений или методы, с помощью которых получены разведкой эти данные, не могут быть раскрыты. «Война Путина стала стратегической ошибкой, которая оставила Россию более слабой в долгосрочной перспективе и все более изолированной на мировой арене», — подчеркнула она. «Путин сильно ошибся» Похожее мнение высказал и глава британской электронной разведки GCHQ Джереми Флеминг. Он заявил, что российский президент Владимир Путин перед нападением на Украину неадекватно оценивал и силу своей армии, и противника, и теперь ему боятся докладывать о реальном положении дел. «Путин очень сильно ошибся в оценке ситуации. Мы думаем, что советники Путина теперь боятся говорить ему правду», — цитирует агентство Рейтер выступление Джереми Флеминга в среду в Австралийском национальном университете в Канберре. «Это вызывает беспокойство в Пентагоне» Представитель Пентагона Джон Кирби сообщил журналистам, что военное ведомство США согласно с оценками Белого дома о том, что президент России Путин плохо информирован о событиях на Украине. У Пентагона, сказал Кирби, эта оценка вызывает обеспокоенность. «Это его армия. Это его война. Он ее выбрал … Тот факт, что он может не до конца понимать, в какой степени его войска терпят неудачу в Украине, вызывает некоторые опасения», — заявил Кирби. По словам представителя Пентагона, плохая осведомленность Путина может привести к не вполне верным решениям в ходе переговоров по прекращению конфликта. «Если он не полностью информирован о том, как плохо у него обстоят дела, то как его переговорщики собираются прийти к соглашению?» — сказал Кирби. Сам по себе вывод о том, что Путин мало общается с кем-то и мало кому доверяет, кроме узкого круга давно знакомых ему силовиков, не нов, отчасти это связано с жесткими карантинными мерами, созданными вокруг него после начала пандемии Covid-19. Но в последнее время в американской прессе уже не в первый раз появляются статьи, в которых делается вывод, что западные спецслужбы действительно нашли какой-то способ узнавать, что происходит вокруг Путина. Администрация Байдена начала систематически публиковать известные ей сведения с осени прошлого года — частью этой стратегии были многочисленные и в итоге подтвердившиеся предупреждения о подготовке полномасштабного вторжения в Украину. Обычно разведка не обнародует получаемые ей сведения — по разным причинам, в том числе — чтобы защитить источники. Но в этом случае полученную информацию предавали огласке в попытке предотвратить войну.