Путін піде на домовленості з Україною лише після поразки у війні, коли буде лежати і харкати кровʼю, — Фейгін

Політик розповів про це в етері Еспресо.TV.

«Глава російської делегації на переговорах з Україною Володимир Мединський — це взагалі лялька, абсолютно маловпливова фігура всередині російської ієрархії. Його навіть якось спеціально виставили, щоб це виглядало трохи карикатурно. Мовляв: «що ви хочете, ну, Мединський, що він там сказав?». Якби це був начальник Генштабу ЗС РФ генерал Герасимов, то його би не посмів критикувати, до прикладу, Кадиров», — зазначив Фейгін.

На думку громадського діяча, такий склад російської делегації на перемовинах з Україною був обраний свідомо.

«Те, що штучно триває так звана дискусія про здачу позицій, зраду, взяття Києва, як це зʼявляють деякі балакучі роти того ж Путіна, — це все гра його самого. Це такий розвод, щоби помацати, як публіка відреагує на будь-яку домовленість з Києвом. Поки що ця реакція негативна. Показником цього є критика від пропагандистів на кшталт Соловйова можливості миру та укладання домовленостей», — наголосив Фейгін.

Політик додав, що єдине, що може спонукати президента країни-агресорки Росії Путіна на домовленості — це воєнна поразка.

«Коли Путін уже дійсно буде лежати і харкати кровʼю, тоді він скаже: «так-так, перемовини, давайте, я на все готовий». В іншому випадку це буде тягнутися, будуть обіцянки. На Заході Путін казатиме: «дивіться, ми же домовляємось, а українська сторона опирається». Це стара схема, яка безкінечно працювала», — зазначив Фейгін.