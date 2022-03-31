Переговори України й Росії щодо війни поновляться 1 квітня, — Арахамія

Про це він написав у своєму телеґрам-каналі.

«Переговори з російською делегацією в онлайн-форматі відновляться 1 квітня», — повідомив він.

За словами Давида Арахамії, на переговорах у Туреччині українська делегація заявила про необхідність зустрічі президентів України й РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна, однак російська делегація відповіла, що спочатку треба мати більш узгоджений проєкт договору.

«Через тиждень ми напрацюємо те, що залежить від учасників переговорного процесу, і сподіватимемося, що надалі зустрічатимуться президенти», — підсумував очільник української делегації.