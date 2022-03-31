Переговори України й Росії щодо війни поновляться 1 квітня, — Арахамія

олова української делегації Давид Арахамія заявив, що переговори України й РФ щодо війни поновляться 1 квітня в онлайн-форматі
Про це він написав у своєму телеґрам-каналі.
«Переговори з російською делегацією в онлайн-форматі відновляться 1 квітня», — повідомив він.
За словами Давида Арахамії, на переговорах у Туреччині українська делегація заявила про необхідність зустрічі президентів України й РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна, однак російська делегація відповіла, що спочатку треба мати більш узгоджений проєкт договору.
«Через тиждень ми напрацюємо те, що залежить від учасників переговорного процесу, і сподіватимемося, що надалі зустрічатимуться президенти», — підсумував очільник української делегації.
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