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Переговори України й Росії щодо війни поновляться 1 квітня, — Арахамія

олова української делегації Давид Арахамія заявив, що переговори України й РФ щодо війни поновляться 1 квітня в онлайн-форматі

Про це він написав у своєму телеґрам-каналі.

«Переговори з російською делегацією в онлайн-форматі відновляться 1 квітня», — повідомив він.

За словами Давида Арахамії, на переговорах у Туреччині українська делегація заявила про необхідність зустрічі президентів України й РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна, однак російська делегація відповіла, що спочатку треба мати більш узгоджений проєкт договору.

«Через тиждень ми напрацюємо те, що залежить від учасників переговорного процесу, і сподіватимемося, що надалі зустрічатимуться президенти», — підсумував очільник української делегації.

31 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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