Пентагон: США надсилають Україні «дрони-камікадзе» а також працюють над поставкою С-300

Новий пакет оборонної допомоги США Україні включає так звані «дрони-камікадзе» Switchblades. Про це повідомила Заступниця очільника Пентагону Селест Волландер під час свідчень в Комітеті Палати представників із збройних сил США у середу.

«Ми чітко почули від українців те, що ці системи необхідні, — заявила Волландер. — Ми виділили 100 дронів Switchblades, які мають бути доставлені в нещодавньому пакеті».

«Ми почули українців і серйозно до цього ставимось», — додала посадовиця.

Такі «дрони-камікадзе» обладнані вибухівкою і здатні вражати цілі супротивника. Згідно з повідомленнями, українські Збройні сили захоплювали відповідні дрони, які використовує РФ, пише видання Interesting Engineering. Українські ж військові використовують дрони в основному для спостереження, але поставки Switchblades змінять цю ситуацію, зазначають у виданні. На відміну від російських «дронів-камікадзе», Switchblades обладнаний сенсором і дозволяє більш точно визначати цілі супротивника, йдеться в публікації.

Відповідаючи на питання конгресменів про те, яке обладнання потрібне Україні, щоб відкинути російські війська зі своєї території, генерал Тед Волтерс, командувач Європейського командування США, назвав протиброньову, протитанкову зброю, ракети «земля-повітря».

«Ракети земля-повітря дуже важливі, вони були ефективні в цій кампанї і підозрюю, що вони залишаться ефективними», — додав він. ​

Під час слухань Волландер також прокоментувала питання поставки Україні систем протиповітряної оборони С-300. Коментар прозвучав у відповідь на питання конгресмена Майка Роджерса щодо того, чому так багато часу займає те, щоб забезпечити потреби Словаччини, яка зголосилась надати системи протиповітряної оборони С-300 за умови, якщо її потреби в обороні буде забезпечено.

«Ми працюємо із Словаччиною, щоб визначити вимоги і потреби для цієї країни», — заявила Волландер.

«Водночас ми працюємо з країнами, які мають старі радянські системи, а також запчастини та різні компоненти цієї системи і готові надіслати це до України. Ми працюємо не лише над вирішенням цієї пропозиції, але і над тим, щоб надати українцям те, чого вони потребують прямо зараз», — додала вона.