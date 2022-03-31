Основні зусилля окупанти зосереджують на встановленні повного контролю над Донецькою і Луганською областями

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначають, що наразі зберігається загроза застосування противником ракетного озброєння по об’єктах оборонно-промислового комплексу та логістичній інфраструктурі України. Триває також переміщення додаткових підрозділів Збройних сил Російської Федерації для ведення бойових дій. Водночас окремі військові частини ворога вже вичерпали можливості з формування резервів.

На Волинському напрямку суттєвих змін в складі та положенні військ противника не зафіксовано. Ворог продовжує ведення демонстраційних дій.

На Поліському основні зусилля противника зосереджуються на виведенні підрозділів з території України, відновленні їх боєздатності та, імовірно, перекиданні на інші напрямки. Зокрема, ворог переміщує підрозділи 35-ї, 36-ї загальновійськових армій та 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ.»Для забезпечення відходу військ окупанти ведуть артилерійський вогонь по позиціях підрозділів Збройних Сил України та здійснюють дистанційне мінування місцевості забороненими міжнародними конвенціями засобами», – додають у повідомленні.

На Сіверському напрямку противник діє силами окремих підрозділів зі складу 2-ї, 41-ї загальновійськових армій та 90-ї танкової дивізії Центрального воєнного округу.

«Чернігів вороги продовжують блокувати та обстрілювати артилерією. Закріплюються на зайнятих рубежах та проводять перегрупування за цим напрямком. Для розвідки та коригування вогню використовують безпілотники», – наголошують у Генштабі.

На Броварському напрямку противник продовжує відведення підрозділів, ймовірно, у прикордонні райони з Росією. Частина підрозділів залишається на позиціях і блокпостах уздовж транспортних комунікацій та на підступах до тимчасово зайнятих населених пунктів. Вороги проводять мінування ділянок місцевості та цивільних об’єктів.

На Слобожанському напрямку противник продовжує здійснювати артилерійські обстріли Харкова.

У напрямку на Слов’янськ силами визначених підрозділів ворог продовжує перегрупування військ і поповнення боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів.

На Донецькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, а також захопленні міста Маріуполь. Росіяни активізували авіаудари із застосуванням літаків оперативно-тактичної авіації по військах і об’єктах в районах Лисичанська, Рубіжного, Попасної, Кремінної. Пробують обійти наші підрозділи, але без успіху. Відомо також, що на залізничну станцію Ровеньки в Луганській області РФ перекинула ешелони з озброєнням і технікою.

На Таврійському напрямку, у районі Нової Каховки, противник розгорнув логістичну базу. Активних дій не проводить.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається відновити боєздатність, продовжує проведення заходів інженерного забезпечення. Вогнем артилерії намагається блокувати дії підрозділів Збройних Сил України.