Окупанти планують обстріляти Одеську область та інші регіони ракетами “Калібр” – Одеська ОВА

Про це повідомив спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук.

“На жаль, ймовірність ураження ракетами по Одесі, Одеському регіону та іншим областям нашої держави залишається високою. Загроза є постійною. Ми говоримо, перш за все, про крилаті ракети морського базування типу “Калібр”, – сказав він.

“Більш того “Адмірал Макаров” у Севастополі поповнив свій боєкомплект цими ракетами та готовий до бою”, – додав Братчук.

Він нагадав, що ракета “Калібр” летить зі швидкістю понад 800 км/год із запрограмованою локацією. Вона може змінювати свою траєкторію кілька разів, тому її буває складно збити: “Проте, наші хлопці з цим дуже добре справляються”.

“Не переймаємося, але пам’ятаємо, що загроза є і ворога потрібно знищувати!” – закликав Братчук.