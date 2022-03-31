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Окупанти планують обстріляти Одеську область та інші регіони ракетами “Калібр” – Одеська ОВА

Окупанти планують обстріляти Одеську область та інші регіони ракетами &#8220;Калібр&#8221; &#8211; Одеська ОВА

Росія збирається обстріляти Одесу та інші регіони України ракетами типу “Калібр”.

Про це повідомив спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук.

“На жаль, ймовірність ураження ракетами по Одесі, Одеському регіону та іншим областям нашої держави залишається високою. Загроза є постійною. Ми говоримо, перш за все, про крилаті ракети морського базування типу “Калібр”, – сказав він.

“Більш того “Адмірал Макаров” у Севастополі поповнив свій боєкомплект цими ракетами та готовий до бою”, – додав Братчук.

Він нагадав, що ракета “Калібр” летить зі швидкістю понад 800 км/год із запрограмованою локацією. Вона може змінювати свою траєкторію кілька разів, тому її буває складно збити: “Проте, наші хлопці з цим дуже добре справляються”.

“Не переймаємося, але пам’ятаємо, що загроза є і ворога потрібно знищувати!” – закликав Братчук.

31 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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