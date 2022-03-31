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Наразі ситуація з курсом гривні стабільна, – керівник Центру економічної стратегії

Гліб Вишлінський зауважив, що зараз ситуацію спрощує те, що ми отримуємо велику кількість фінансування валютою, це дозволяє підтримати валютні резерви Національного банку

Про це він повідомив в етері Espreso TV.

«Гадаю, що Нацбанк, як консервативна установа, будуть зберігати ту політику, яку запровадили 24 лютого. Це і стабільний курс, обмеження імпорту на період воєнного стану», – зазначив Вишлінський.

Також експерт зауважив, якщо воєнний стан затягнеться, то буде необхідно переглянути цю політику: «На жаль, дозволи на оплату лише критичного імпорту стримують економіку. Українські підприємства у багатьох факторах залежать від імпортних постачань. Тож рано чи пізно від цього переліку критичного імпорту потрібно буде відмовлятись», – додав Вишлінський.

31 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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