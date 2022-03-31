На Київщині аграрії почали посівну кампанію

У господарствах Київської області попри воєнний стан стартувала посівна кампанія під урожай 2022 року.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Київської облдержадміністрації.

Зазначається, що ще ніколи, за часів незалежності України, аграріям не доводилося сіяти хліб під вибухи та пожежі.

Однак всі розуміють важливість надійного тилу для захисників батьківщини. Тому вважають свою роботу — другим фронтом у боротьбі нашого народу за свободу.

«Настрій у всіх бойовий та бадьорий. Аграрії запевнили – хліб буде», — йдеться у повідомленні.

На сьогодні почали сіяти у господарствах Білоцерківського, Фастівського, Бориспільського, Броварського та Обухівського районах, такі важливі для забезпечення продовольства області культури, як яра пшениця, ярий ячмінь.