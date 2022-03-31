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На Дніпропетровщині СБУ знешкодила банду, яка нападала на підрозділи Тероборони

У ході спецоперації СБУ Дніпропетровщини нейтралізувала організоване злочинне угруповання, яке тероризувало громадян та погрожувало бійцям Тероборони

Про це повідомляє СБУ Дніпропетровщини.

«Зловмисники вимагали з підприємців гроші під виглядом збору волонтерської допомоги. У разі відмови – погрожували фізичною розправою. Крім того, учасники банди здійснили напад на одного з керівників місцевої Тероборони, який завадив незаконному перевезенню через блокпости зброї та боєприпасів угруповання», — йдеться у повідомленні.

Наразі, в рамках відкритого кримінального провадження, слідчими СБУ трьом затриманим повідомлено про підозру за ст. 435-1 та 263 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

31 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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