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Министр обороны США обсудил с немецкой коллегой ситуацию в Украине

Пентагон сообщил, что главы оборонных ведомств также обсудили «вызовы в Азиатско-Тихоокеанском регионе»

Министр обороны США Ллойд Остин встретился в Вашингтоне с его немецкой коллегой Кристиной Ламбрехт и обсудил с ней ситуацию в Украине.

Об этом сообщается в заявлении, распространенном пресс-службой Пентагона.

Остин поблагодарил своего коллегу за «оказание помощи Украине, в том числе путем предоставления летальных и нелетальных вооружений».

Как отмечает пресс-служба, главы оборонных ведомств также обсудили «вызовы в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Они договорились оставаться в тесном контакте по вопросам безопасности.

31 марта, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, США, Украина

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