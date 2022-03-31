Министр обороны США обсудил с немецкой коллегой ситуацию в Украине

Министр обороны США Ллойд Остин встретился в Вашингтоне с его немецкой коллегой Кристиной Ламбрехт и обсудил с ней ситуацию в Украине.

Об этом сообщается в заявлении, распространенном пресс-службой Пентагона.

Остин поблагодарил своего коллегу за «оказание помощи Украине, в том числе путем предоставления летальных и нелетальных вооружений».

Как отмечает пресс-служба, главы оборонных ведомств также обсудили «вызовы в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Они договорились оставаться в тесном контакте по вопросам безопасности.