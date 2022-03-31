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Кількість жертв унаслідок влучання ракети в будівлю Миколаївської ОВА зросла до 20

Рятувальник продовжують розбирати завали та знаходити мертвих людей унаслідок влучання ракети в будівлю Миколаївської ОВА

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

«Станом на 13:00 31 березня після влучання ворожої ракети в будівлю облдержадміністрації загинуло 20 людей (рятувальниками з-під завалів вилучено 19 тіл та 1 людина померла у реанімації). Роботи тривають», — написали рятувальники.

  • Нагадаємо, що окупанти зранку 29 березня влучили в будинок у Миколаєві, ворог поцілив в будівлю облдержадміністрації. Під руїнами Миколаївської ОВА знайшли загиблих та поранених. «Му*аки рідкісні — дочекалися, поки люди вийдуть на роботу, вдарили в житловий будинок», — написав голова ОДА Віталій Кім. Вчора, 30 березня, станом на обід загальна кількість загиблих становила 15 осіб.
31 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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