ЗСУ у Запорізькій області звільнили від окупантів п’ять населених пунктів Российские войска направляют основные усилия на удержание ранее занятых рубежей — ВСУ » Кількість жертв унаслідок влучання ракети в будівлю Миколаївської ОВА зросла до 20 Рятувальник продовжують розбирати завали та знаходити мертвих людей унаслідок влучання ракети в будівлю Миколаївської ОВА Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області. «Станом на 13:00 31 березня після влучання ворожої ракети в будівлю облдержадміністрації загинуло 20 людей (рятувальниками з-під завалів вилучено 19 тіл та 1 людина померла у реанімації). Роботи тривають», — написали рятувальники. Нагадаємо, що окупанти зранку 29 березня влучили в будинок у Миколаєві, ворог поцілив в будівлю облдержадміністрації. Під руїнами Миколаївської ОВА знайшли загиблих та поранених. «Му*аки рідкісні — дочекалися, поки люди вийдуть на роботу, вдарили в житловий будинок», — написав голова ОДА Віталій Кім. Вчора, 30 березня, станом на обід загальна кількість загиблих становила 15 осіб.