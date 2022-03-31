Министр обороны США обсудил с немецкой коллегой ситуацию в Украине Британская разведка утверждает, что Россия сильно недооценила ситуацию в Украине » Хасиды в Умани назвали фейком заявление минобороны России об использовании синагоги военными Украины Руководитель Международного благотворительного фонда имени Раби Нахмана Натан Бен Нун и глава еврейской спасательной организации «Хацала Украина» раввин Гилель Коэн назвали ложью заявление министерства обороны России о том, что городская синагога в Умани — центре паломничества хасидов — используется украинцами в военных целях. На видео, которые оба представителя еврейских общин записали, стоя перед синагогой, военных и военной техники нет. «Официально заявляем, что все святыни и религиозные объекты хасидской общины используются исключительно по их прямому назначению, а именно для проведения религиозных обрядов и помощи людям. Украинские власти и военные никогда не просили предоставить религиозные объекты для военных целей», — цитирует заявление Бен Нуна издание «Умань Медиа». «Не верьте в этот фейк, это святые места», — заявил раввин Коэн в комментарии проекту «Проверено. Медиа». 30 марта министерство обороны России опубликовало фотографии территории синагоги, якобы полученные от «одного из членов еврейской общины Умани». Москва утверждает, что на снимках зафиксирована погрузка в самосвал «имущества, оружия и боеприпасов», якобы хранившихся в синагоге и замаскированных под строительный мусор. На фотографиях также изображены автобусы с надписью «Дети», которые, по версии Москвы, использовались для перевозки «националистов и иностранных наемников». «Объект иудейского культа в Умани намеренно используется киевским националистическим режимом в военных целях. Чтобы в случае огневого воздей­ствия по нему спровоцировать конфликт и политическое давление еврейских религиозных организаций на Россию», — утверждал официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков. При этом фотографии, по его словам, были сделаны 21 марта — на следующий день после того, как Владимир Зеленский рассказал в выступлении перед израильским Кнессетом о том, что «в первый же день войны российские снаряды ударили по Умани — городу, который ежегодно посещают десятки тысяч израильтян». В заявлении фонда хасидов, а также в телеграм-канале Объединенной еврейской общины Украины подчеркивается, что даже на фотографиях российской стороны ясно видно, что территория синагоги закрыта и пуста, на ней никто не находится, а ворота закрыты. На то, что транспорт и люди в военной форме на скриншотах, сделанных с камер видеонаблюдения, находятся за пределами территории синагоги, обращает внимание и проект «Проверено. Медиа». В фонде имени Раби Нахмана в Умани также заявляют, что эта синагога, вторая по размеру в Украине, была закрыта с Рош а-Шана (который праздновался в сентябре 2021 года) и с того момента не использовалась. Как хасиды помогают беженцам и жителям Умани По данным «Умань. Медиа», около 20 хасидов остаются в Умани с детьми и ежедневно молятся об окончании войны и мире в Украине. Большинство из них работают в фонде имени Раби Нахмана из Бреслава и «круглосуточно оказывают помощь как евреям, так и неевреям», открыв для всех нуждающихся двери синагоги и других зданий в историко-культурном центре бреславских хасидов и могилы цадика Нахмана (места паломничества). Руководитель фонда Натан Бен Нун лично приехал из Израиля в Умань, чтобы быть вместе с украинцами и защищать город, сообщала «Умань. Медиа». Об этом сам глава фонда заявил в своем видеообращении. «Сейчас 14-й день войны. Мы приехали, чтобы поддержать всех жителей Умани и украинцев. Вся еврейская община мира, все бреславские хасиды, а также все граждане Израиля сейчас поддерживают Украину. Мы приехали, чтобы поддержать жителей Умани и всей Украины», — сказал он. Жительница Умани Анастасия рассказывала Русской службе Би-би-си, что хасиды оборудовали в Умани кухни и столовые, где женщины по очереди готовят еду для участников территориальной обороны и военнослужащих. Фонд также организовал горячую линию для беженцев и собрал 2 тонны продуктов. Подвалы синагоги используют в качестве укрытия от обстрелов и бомбоубежища для уманчан и беженцев, которым предоставляют еду и ночлег. Владельцы нескольких гостиниц в районе паломничества хасидов предоставили для беженцев свободные номера. Умань находится в Черкассой области к югу от Киева. Но еще в первый день российского вторжения город начали бомбить с воздуха. «Начали детонировать снаряды и в двух селах, которые ближе к складам, домов практически не осталось. Склады тушили, немножко локализировали пожар. Взрывалось еще очень долго. Утром в городе поутихло, но в пригороде снаряды продолжали падать, — рассказывала Би-би-си жительница Умани Анастасия 25 февраля. — Есть погибшие и раненые. При взрыве в 50 метрах от центральной площади погиб мужчина, который в 7 утра ехал на велосипеде на работу, и ранило еще пятерых». По словам собеседницы Би-би-си, врачи в те дни не выходили из операционной единственной в городе больницы. Об обстрелах Умани сообщалось и в другие дни, в том числе 27 марта.