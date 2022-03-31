Двое детей погибли от обстрелов в Лисичанске

Госслужба по ЧС сообщает о гибели двух детей в результате обстрела российскими войсками Лисичанска 30 марта, в Северодонецке 31 марта погиб один человек.

«Обстрелы в Луганской области не утихают. В Лисичанске погибли двое маленьких детишек в возрасте почти 2 и 8 лет. Вчера, 30 марта, несколько пострадавших и погибших лисичанцев часами невозможно было забрать с улиц из-за интенсивности обстрелов», — говорится в сообщении ГСЧС в телеграм-канале.

По информации ГСЧС, вечером в среду вечером в Северодонецке из-за обстрелов российских войск произошло возгорание школы, а в Лисичанске загорелся резервуар для нефтепродуктов.

«Сегодня, 31 марта, в результате обстрела жилого сектора Северодонецка произошло разрушение дома. Спасатели спасли двух граждан и одного человека, к сожалению, вытащили из-под завалов без признаков жизни», — говорится в сообщении.

В настоящее время, как информируют в ГСЧС, пожарные ликвидируют пожар складского помещения на площади 200 кв. м. в Северодонецке.

Также в Приволье и Кременной из-за российских обстрелов произошло возгорание сухой травы и камыша на открытой территории.

ГСЧС информирует, что 30 марта из Лисичанска удалось вывезти 260 граждан, из Рубежного эвакуировано 25 человек, из Северодонецка – 73, из Кременной – 58, из Попасной – 13.