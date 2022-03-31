Британская разведка утверждает, что Россия сильно недооценила ситуацию в Украине

Глава британской разведывательной службы (GCHQ) Джереми Флеминг заявляет, что Россия сильно недооценила ситуацию в Украине.

«Сэр Джереми Флеминг заявил, что советники президента Путина не говорят ему правду о ситуации на местах. Точно так же Белый дом заявляет, что располагает информацией о напряженности между Владимиром Путиным и его военным руководством», — передает в четверг BBC.

Директор GCHQ также говорит о том, что «советники Путина боятся говорить ему правду». Кроме того, как отмечается в сообщении, и американская сторона пришла к аналогичным выводам.

«Официальные лица США чуть ранее также предположили, что его (Путина) ввели в заблуждение относительно военной и экономической ситуации в России, а также, что между Кремлем и Министерством обороны России существуют напряженные отношения», — говорится в сообщении.

Говоря о скоординированных комментариях между США и Великобританией, сказано, что «до сих пор было показано, что разведывательные службы двух стран хорошо разбираются в том, что происходит внутри Кремля, предупреждая о грядущем крупном вторжении еще до его начала и о том, что Путин недооценивает то, с чем он может столкнуться».

«Они также будут знать, что если Путин все еще не узнает правду о том, что происходит, это может привести к дальнейшим ошибочным суждениям, включая чрезмерный оптимизм в отношении того, сможет ли Россия еще одержать какую-то военную победу, а это, в свою очередь, может продлить войну и повлиять на переговоры», — отмечается в сообщении.