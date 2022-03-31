Переговори України й Росії щодо війни поновляться 1 квітня, — Арахамія Оборонна, фінансова і гуманітарна допомога, санкції проти РФ: Зеленський поговорив із Байденом » Австрія і Болгарія відмовились платити рублями за російський газ Австрія та Болгарія не мають наміру змінювати валюту розрахунків та платити рублями за імпортований з Росії газ Про це повідомляють Puls 4 та Reuters. Австрія вирішила відхилити вимогу РФ про купівлю блакитного палива за рублі. «Ми не платитимемо в рублях. Тут ми єдині зі всіма іншими країнами Євросоюзу», – розповіла міністерка оборони Австрії Клаудіа Таннер. Також від рішення платити за газ рублями відмовилась і Болгарія. «Російська вимога про оплату газу в рублях порушує контракти і не повинна бути прийнята», — заявив представник уряду імпортеру газу Болгарії.