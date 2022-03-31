Австрія і Болгарія відмовились платити рублями за російський газ

Австрія та Болгарія не мають наміру змінювати валюту розрахунків та платити рублями за імпортований з Росії газ
Про це повідомляють Puls 4 та Reuters.
Австрія вирішила відхилити вимогу РФ про купівлю блакитного палива за рублі.
«Ми не платитимемо в рублях. Тут ми єдині зі всіма іншими країнами Євросоюзу», – розповіла міністерка оборони Австрії Клаудіа Таннер.
Також від рішення платити за газ рублями відмовилась і Болгарія.
«Російська вимога про оплату газу в рублях порушує контракти і не повинна бути прийнята», — заявив представник уряду імпортеру газу Болгарії.
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