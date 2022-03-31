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Австрія і Болгарія відмовились платити рублями за російський газ

Австрія та Болгарія не мають наміру змінювати валюту розрахунків та платити рублями за імпортований з Росії газ

Про це повідомляють Puls 4 та Reuters.

Австрія вирішила відхилити вимогу РФ про купівлю блакитного палива за рублі.

«Ми не платитимемо в рублях. Тут ми єдині зі всіма іншими країнами Євросоюзу», – розповіла міністерка оборони Австрії Клаудіа Таннер.

Також від рішення платити за газ рублями відмовилась і Болгарія.

«Російська вимога про оплату газу в рублях порушує контракти і не повинна бути прийнята», — заявив представник уряду імпортеру газу Болгарії.

31 марта, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия

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