За Україну воюватимуть добровольці легіону «Свобода Росії», – ГУР У Житомирській області поліцією затримано підозрюваних, що обкрадали квартири в Ірпіні » Збільшити допомогу Україні: верховний комісар ООН у справах біженців прибув до Львова Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді прибув в Україну, щоб знайти спосіб збільшення підтримку світу вимушеним переселенцям Про це повідомив Філіппо Гранді у Twitter. «Через п’ять тижнів після початку російської атак, зараз є 4 мільйони біженців з України. Я щойно приїхав в Україну. У Львові я буду обговорювати з владою, ООН та іншими партнерами шляхи збільшення нашої підтримки людей, які постраждали та переміщені внаслідок цієї безглуздої війни», — написав верховний комісар ООН у справах біженців. Нагадаємо, міністри внутрішніх справ ЄС розробили план із 10 пунктів щодо допомоги вимушено переселеним людям з України. У Польщі заявили, що готові приймати стільки українських біженців, скільки буде потрібно.