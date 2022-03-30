Велика Британія перейде до “нової фази” підтримки України зброєю Україна закликала ЮНЕСКО виключити Росію з організації » Захисників України озброять німецькими гранатометами MATADOR Сили оборони України незабаром отримають на озброєння німецькі гранатомети RGW90 MATADOR. Про це Мілітарний доповідає з посиланням на видання Soldat und technik. 2650 одиниць цього піхотного озброєння продала компанія Dynamit Nobel Defense (DND). Заявку на експорт до України Міністерство економіки ФРН погодило ще 18 березня і зброя вже залишила склади виробника, пишуть німецькі медіа. MATADOR (Man-portable Anti-Tank, Anti-DOoR) — це одноразовий 90-міліметровий ручний протитанковий гранатомет, розроблений у співпраці Німеччини, Ізраїлю та Сінгапуру. Стоїть на озброєнні Бельгії, Великої Британії, В’єтнаму, Ізраїлю, Мексики, Німеччини, Саудівської Аравії, Сінгапура, Словенії. Номенклатура боєприпасів до гранатомета розрахована на враження танків, транспортних засобів, піхоти, будівель. Також існують димові та освітлювальні боєприпаси. 90 мм гранатомет RGW90 MATADOR RGW90 HH (HEAT/HESH) – протитанковий фугасний або бронебійно-фугасний боєприпас, здатний пробивати броню понад 500 мм. Дальність використання 20-500 метрів. RGW90 HH-T HEAT/HESH -Tandem – тандемний боєприпас, здатний пробивати броню понад 700 мм на відстані до 600 м. RGW90 LRMP – осколковий протипіхотний боєприпас споряджений вольфрамовими кульками з площею ураження 45 на 30 метрів. RGW90 ASM – боєприпас для руйнування споруд, здатний утворити отвір в залізобетонній стіні достатній для проходження людини. MATADOR є одним з найлегших 90 мм гранатометів – близько 8 кг. Може безпечно застосовуватися із приміщення площею менше 15 квадратних метрів.