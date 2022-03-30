За Україну воюватимуть добровольці легіону «Свобода Росії», – ГУР

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.
Перші добровольці легіону з-поміж колишніх російських військовослужбовців вже почали індивідуальну додаткову підготовку. Зокрема, під керівництвом інструкторів зі Збройних сил України почалося вивчення гранатомета NLAW.
«Крім того, командири підрозділів легіону ознайомилися з оперативною обстановкою на фронтах і висловили спільне побажання від усіх добровольців провести перший бій проти ланцюгових собак режиму Путіна — кадирівців», – додають у повідомленні.
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