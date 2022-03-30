Пашинського обрано головою Національної асоціації оборонної промисловості України Збільшити допомогу Україні: верховний комісар ООН у справах біженців прибув до Львова » За Україну воюватимуть добровольці легіону «Свобода Росії», – ГУР У Збройних силах України з’явився легіон «Свобода Росії». До нього приймають добровольців з-поміж колишніх російських військових Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України. Перші добровольці легіону з-поміж колишніх російських військовослужбовців вже почали індивідуальну додаткову підготовку. Зокрема, під керівництвом інструкторів зі Збройних сил України почалося вивчення гранатомета NLAW. «Крім того, командири підрозділів легіону ознайомилися з оперативною обстановкою на фронтах і висловили спільне побажання від усіх добровольців провести перший бій проти ланцюгових собак режиму Путіна — кадирівців», – додають у повідомленні.