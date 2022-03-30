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Волинь отримала гуманітарну допомогу від Сейму Польщі

Волинь отримала гуманітарну допомогу

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.

За його словами, у доставленому польським представництвом вантажі розсортована спеціалізована гуманітарна допомога. Зокрема це інсуліни, антибіотики та знеболювальні.
Усе сертифіковане, було закуплено в Польщі та доставлено на Волинь.

«Загалом вантаж дуже необхідний, адже його швидко можна сформувати та відправити за запитами, які до нас надходять від громадських організацій, волонтерів чи військових адміністрацій інших областей», — додає очільник Волинської ОДА.

30 марта, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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