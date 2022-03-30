Велика Британія перейде до “нової фази” підтримки України зброєю

Велика Британія переходить до “нової фази” підтримки України. Це означає, що британський уряд планує надавати українським військовим більш потужну зброю.

Про це з посиланням на Times пише “Українська правда“.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив міністрам, що хоче надати “більш летальну” зброю Україні, оскільки очікує, що Володимир Путін спробує завдати нового потужного удару.

Начальник штабу оборони Об’єднаного Королівства адмірал сер Тоні Радакін провів брифінг для британських міністрів, на якому сказав, що війна стала “традиційнішою”. А Україна перейшла від спроб дати відсіч до утримання позицій та повернення територій.

Він сказав, що відтак Британія переходить до “нової фази” у своїй підтримці України.

Джерело Times сказало, що “українська армія не лише утримує великі міста, вона змушує росіян відступати. Наша підтримка має змінитися разом із цим“.

Раніше Велика Британія надала Україні тисячі протитанкових ракетних комплексів NLAW. Також британці вже доставили партію ПЗРК Starstreak.