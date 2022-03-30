В Офісі президента розповіли, за яких умов Договір про безпеку України буде винесено на референдум

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами Подоляка, зараз референдум неможливо провести через воєнний стан, а процедура його запуску стане можливою лише після того, як російські війська залишать територію України.

«Безумовно, референдум не відбуватиметься сьогодні, бо у нас воєнний стан. Триває війна. Процедура проведення референдумів в Україні є чіткою і збалансованою, і ми вийдемо на процедуру запуску референдуму лише після того, як російські війська залишать територію України», — сказав Подоляк.