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В Офісі президента розповіли, за яких умов Договір про безпеку України буде винесено на референдум

Радник ОП Михайло Подоляк заявив, що Договір про безпеку України буде винесено на референдум лише після виведення російських військ з території України

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами Подоляка, зараз референдум неможливо провести через воєнний стан, а процедура його запуску стане можливою лише після того, як російські війська залишать територію України.

«Безумовно, референдум не відбуватиметься сьогодні, бо у нас воєнний стан. Триває війна. Процедура проведення референдумів в Україні є чіткою і збалансованою, і ми вийдемо на процедуру запуску референдуму лише після того, як російські війська залишать територію України», — сказав Подоляк.

30 марта, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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