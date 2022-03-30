В Білому домі прокоментували пересування сил РФ поблизу Києва

Директорка з питань комунікацій Кейт Бедінфілд прокоментувала заяви Росії, які прозвучали на перемовинах з Україною в Туреччині і стосувались зменшення військової операції в районі Києва. Під час брифінгу для преси у вівторок Бедінфілд закликала чітко сприймати реальність того, що відбувається і «не дозволити російським заявам себе обдурити».

«На нашу думку, будь-яке пересування сил навколо Києва є передислокацією, а не відведенням», — заявила посадовиця. Вона додала, що світові варто готуватись до «масштабного нападу на інші регіони в Україні. Варто очікувати, що всі побачать продовження нападів в Україні».

Оглядачі, урядовці коментують заяви Росії про скорочення бойових дій в Україні, переговори у Туреччині

Стосовно можливої нової зустрічі президента США Джо Байдена з російським президентом Путіним, то така можливість залежатиме від того, про що Путін готовий буде говорити, заявила Бедінфілд.

Вона вказала, що перед тим, як президент США розгляне можливість таких перемовин «має відбутись істотна деескалація з боку Росії і чітка демонстрація відданості дипломатії».

Британське Міністерство оборони в свою чергу назвало заяви Росії про зосередження на діях в Луганську та Донецьку «мовчазним визнанням, що їм важко утримати більш ніж одну вісь для наступу». У відомстві також вказали, що «російські підзрозділи, які несуть важки втрати, змушені повернутись до Білорусі та Росії для реорганізації та отримання забезпечення».