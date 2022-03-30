Украина потребовала закрыть европейские порты для судов из России

Норвегия и другие европейские страны должны закрыть свои морские порты для российских торговых судов, – заявил в среду президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи перед парламентом Норвегии.

Зеленский, частности, подчеркнул, что «Европейскому Союзу и Норвегии необходимо ввести запрет на использование российскими судами европейских портов на время, пока они блокируют наши порты».

Украина и Норвегия – второй по величине поставщик газа в Европу после России – уже начали переговоры о поставке 5 миллиардов кубометров норвежского газа в Украину на следующую зиму.

«Вы можете внести решающий вклад в энергетическую безопасность Европы, предоставив необходимые ресурсы как странам Евросоюза, так и Украине», – сказал Зеленский норвежским парламентариям.

В понедельник вопрос о блокировке российскими военными судами украинских портов обсуждался на заседании Совбеза ООН.

Замгоссекретаря Венди Шерман заявила, что «Россия подвергла бомбардировке как минимум три гражданских корабля, шедших с грузами на борту из черноморских портов. Одно из этих судов было зафрахтовано агропромышленной компанией.

Замгоссекретаря отметила, что ВМС России блокируют доступ к украинским портам, фактически перекрывая экспорт зерна. По словам Шерман, россияне не позволяют примерно 94 судам, перевозящим продовольствие на мировой рынок, достичь Средиземного моря.

«Неудивительно, что многие грузоотправители сейчас не решаются отправлять суда в Черное море, даже в российские порты, учитывая опасность, исходящую от российских войск», – сказала замглавы внешнеполитического ведомства.

Она подчеркнула, что «30 процентов мирового экспорта пшеницы, как правило, поступает из черноморского региона, как и 20 процентов мирового экспорта кукурузы и 75 процентов – подсолнечного масла».

Напомним, что в понедельник Международная морская организация (ИМО) заявила, что в украинских портах оказались запертыми, по меньшей мере, 100 торговых иностранных судов и более 1000 моряков – членов экипажей этих судов.

ИМО констатировала, что все украинские водные пути в Азовском и Черном морях находятся под контролем России. Организация призывала создать безопасные морские коридоры, чтобы иностранные торговые суда могли выйти из акватории Черного моря в нейтральные воды без риска для жизни моряков.