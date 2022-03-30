Україна закликала ЮНЕСКО виключити Росію з організації

Після повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації в Україну міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликав ЮНЕСКО перенести 45-ту сесію з російської Казані в український Львів та виключити країну-агресорку з організації.

Про це повідомляє пресцентр Міністерства культури та інформаційної політики України.

“Країна, що розпочала війну та використовує свою культуру як інструмент пропаганди – не може бути членом ЮНЕСКО та впливати на рішення організації. Адже її дії свідчать, що вона не тільки не розділяє статутних цілей ЮНЕСКО, а й повністю їм суперечить. Російські культурні діячі сьогодні стають рупорами нищівної кремлівської пропаганди і використовують в своїй риториці мову ненависті”, – наголосив міністр культури Олександр Ткаченко.

У Мінкульті нагадали, що російська армія вже почала знищувати Таврійський Херсонес та пошкодила Бахчисарайський палац кримських ханів. У відомстві кажуть, що відомо й про інші руйнування та знищення культурних та історичних пам’яток в Україні.

Як відомо, раніше ЮНЕСКО вже закликало росіян припинити руйнування культурних цінностей в Україні. Таку декларацію 18 березня ухвалили на другому позачерговому засіданні Комітету з охорони культурної спадщини. Тоді РФ також закликали дотримуватися зобов’язань відповідно до Гаазької конвенції 1954 року та ратифікувати Другий протокол до неї.