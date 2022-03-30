Україна втратила 30% металургійних потужностей через війну – «Метінвест»

Втрати металургії України від розпочатої Росією війни становлять 30-40% їхніх довоєнних потужностей.

Про це заявив гендиректор найбільшого українського гірничо-металургійного холдингу «Метінвест» Юрій Риженков в ефірі телеканалу «Україна 24», повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Маріупольські заводи – це більше третини сталевого виробництва України. Тобто Україна на сьогодні втратила близько 30-40% своїх металургійних потужностей», – сказав він.

Риженков упевнений, що маріупольскі заводи обов’язково будуть відновлені після того, як російські війська будуть вигнані з території України.

«У мене немає сумнівів, що їхню роботу буде відновлено, але для цього місто має залишитися українським», – зазначив голова «Метінвесту».

За його словами, зараз два металургійні заводи знаходяться під контролем збройних сил України та захисників Маріуполя.

«Метінвест» у 2021 році збільшив виплавку сталі на 15% в порівнянні з 2020 роком – до 9,53 млн. тонн, чавуну – також на 15%, до 9,71 млн. тонн.

«Азовсталь» (Маріуполь) в 2021 році наростила виробництво загального прокату, за оперативними даними, на 4,1% — до 4,1 млн. тонн, сталі на 3,5% — до 4,34 млн. тонн, а випуск чавуну залишився на рівні попереднього року – 3,8 млн. тонн.

Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча у 2021 році збільшив випуск загального прокату, за оперативними даними, на 11,6% – до 4,1 млн тонн, сталі – на 4,6%, до 4,26 млн тонн, чавуну – на 8, 3%, до 5,06 млн. тонн.