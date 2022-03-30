США готують новий пакет санкцій: завдадуть удару по ланцюгам поставок

Сполучені Штати та союзники планують ввести нові санкції проти інших секторів російської економіки, які мають вирішальне значення для підтримки її вторгнення в Україну, і націлитися на ланцюги поставок.

Про це розповів профільний заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо у ході виступу у Лондоні, повідомляє Reuters.

Він сказав, що розширення санкцій має було спрямоване на підрив «здатності Кремля керувати своєю військовою машиною».

«На додаток до санкцій проти компаній у секторах, які дають змогу Кремлю здійснювати агресію, ми також плануємо вжити заходів, щоб порушити їхні критичні ланцюги поставок», – заявив Адейемо.

«Наша мета — використовувати інтегрований підхід, який включає експортний контроль, який з часом стане руйнівним, і санкції, які завдають удару негайно», — додав заступник міністра і зауважив, що заходи спрямують також на альтернативних військових постачальників, яких використовує Росія.

США очікують, що такі країни, як Китай та Індія, залишаться частиною світової фінансової системи, а не розглядатимуть війну в Україні як момент для відокремлення від Заходу.

«Система адаптувалася та сформована для країн, які прийшли, щоб значно скоротити бідність, і не лише для західних країн», – розповів він. «Ось чому, я думаю, зрештою вони залишаться частиною системи, тому що переваги системи набагато переважають ризики».

Адейемо зазначив, що міжнародна система, яка дала початок санкційному тиску, потребує посилення, зокрема задля вирішення проблеми продовольчої безпеки, яка виникла в результаті російського нападу, який порушив поставки зерна з України.