Словаччина висилає 35 російських дипломатів

Про це повідомляє МЗС Словаччини, повідомляє Pravda.

Зазначається, що послу РФ Ігорю Братчикову «надано ноту про рішення Словацької Республіки на підставі статті 11 Віденської конвенції про дипломатичні відносини про скорочення штату Посольства РФ в Братиславі на 35 осіб».

Метою цього наказу було «встановити максимальну кількість дипломатичних і службових паспортів цього дипломатичного представництва».

У міністерстві заявили, що цей крок є «необхідною відповіддю на продовження діяльності співробітників російського посольства, що суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини, інтересам Словацької Республіки та зусиллям щодо розвитку партнерства з РФ».