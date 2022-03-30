Ситуація на Луганщині ускладнюється, ворог готується до наступу та проводить масовані обстріли наших територій

Про це він розповів ефірі Еспресо.TV

“В нас ситуація стає більш складною. Оскільки, як і прогнозували, ворогу дали відсіч майже по всім напрямках. Тепер росіяни будуть намагатись наступати та вийти на адміністративні межі Луганської та Донецької областей. Зараз відбувається накопичення техніки та особового складу росіян. Поки вони готують наступ паралельно відбувається більш масований обстріл наших територій.” — розповів Гайдай

Гайдай додав, що ворог обстрілює міста важкою артилерією та проводить авіанальоти.

“На жаль, через постійні обстріли в нас є загиблі та поранені серед цивільного населення. Наприклад, зараз до нас їдуть люди, в будинок яких влучив снаряд. Всі поранені. Батьки трішки в кращому стані, але діти в гіршому.” — додав Гайдай