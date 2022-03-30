Сили ППО збили кілька ворожих ракет над Києвом

Впродовж ночі 30 березня над Києвом було збито кілька російських ракет.

Про це під час телемарафону UAразом повідомив радник глави МВС Вадим Денисенко.

“Наскільки ми можемо зараз говорити, було збито кілька ракет над столицею. Наразі ситуація уточняється”, – сказав Денисенко.

Загалом криміногенна ситуація в Києві, за його словами, наразі на досить низькому рівні.

“Якщо ми будемо говорити про криміногенну ситуацію, то вона у цілому на достатньо низькому рівні. Кримінальних злочинів у рази менше, ніж було у довоєнний час”, – розповів Денисенко.