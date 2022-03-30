Гендиректор МАГАТЕ прибув з робочим візитом на Южноукраїнську АЕС, щоб обговорити фізичний захист ядерних об‘єктів України Омбудсмен Украины: Нужно создать трибунал для Путина » Росія облаштувала біля ЧАЕС величезний склад боєприпасів, які можуть здетонувати країна вимагає від Ради безпеки ООН негайно вжити заходів з демілітаризації зони відчуження Чорнобильської АЕС та введення туди спеціальної місії ООН. Про це повідомила віце-прем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук у ранковому відеозверненні, опублікованому в Telegram. Вона зазначила, що вчора на складі збройних сил РФ в російському Бєлгороді трапилась самовільна детонація боєприпасів. «Це є прикладом типового для росіян нехтування технікою безпеки та масового використання небезпечних боєприпасів часів Другої світової війни. Лише вчора український Генштаб попереджав про загрозу самодетонації боєприпасів, величезний склад яких Росія облаштувала біля ЧАЕС. Росія має негайно вивести свої війська з Чорнобильської зони», — наголосила Верещук. Вона підкреслила, що в контексті ядерної безпеки безвідповідальні та непрофесійні дії російських військових становлять дуже серйозну загрозу не лише для України, а й для сотень мільйонів європейців. «Тому ми вимагаємо від Радбезу ООН негайно вжити заходів з демілітаризації зони відчуження Чорнобильської АЕС та введення туди спеціальної місії ООН для усунення ризику повторення Чорнобильської ядерної катастрофи в результаті дій російських окупаційних військ», — наголосила Верещук.