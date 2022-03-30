Простые правила сохранения зубов от кариеса

Для большинства из нас посещение стоматолога вызывает стресс. Не только психологический, но и финансовый. Профилактика всегда лучше лечения, поэтому советуем соблюдать несколько правил, чтобы сохранить зубы здоровыми.

Визуальный контроль

Многих стоматологических проблем можно избежать, регулярно посещая клинику. Например, стоматология в Подольске Dental Way много внимания уделяет не только лечению, но и профилактике зубного кариеса. Проблемы в самом зачатке можно определить, лишь внимательно осмотрев полость рта. В арсенале стоматологов есть всё, чтобы заметить только намечающиеся проблемы.

Кариес в начальной стадии можно увидеть с помощью окрашивания эмали или ультрафиолета. Пораженные участки легко обнаруживаются в виде белых пятен на зубах. Тем более что откладывать визит к врачу нет никаких причин — сеть стоматологических клиник в Москве и Московской области достаточно широкая.

Ежедневная гигиена

Чтобы уберечь зубы от кариеса, одной лишь чистки бывает недостаточно. Традиционная гигиена щёткой не позволяет избавиться полностью от налёта. По некоторым данным около 40% бактерий остаётся на поверхности.

Сегодня для поддержания здоровья существует целый арсенал средств. В первую очередь используйте зубную нить. С её помощью можно эффективно очистить межзубное пространство, которое так излюблено вредоносными обитателями полости рта.

Использовать нить нужно ежедневно. Особенное внимание уделяйте труднодоступным местам, но действуйте аккуратно, без резких движений, чтобы не травмировать десны.

Питание

Следите за тем, чтобы ваш рацион был достаточно разнообразен. Обязательно включайте в своё меню молочные и кисломолочные продукты, которые так богаты кальцием. Кроме того, не допускайте дефицита витамина D — это морская рыба, яйца, красное мясо (телятина). Обогащайте питание биологически активными добавками, которых сейчас очень большой ассортимент.

Лечение кариеса

Если заболевания избежать всё-таки не удалось, то запланировать визит к врачу необходимо как можно скорее. Чем более ранняя стадия кариеса, тем проще и дешевле вылечить и восстановить зуб. Сейчас действуют очень привлекательные акции на лечение зубов в Подольске.

Если кариозная полость неглубокая, то справиться с проблемой можно за одно посещение. Это всегда дешевле, чем сложное хирургическое вмешательство.

Основные способы борьбы с кариесом остаются неизменными — это тщательная гигиена и регулярное посещение стоматолога. Здоровье зубов полностью зависит от того, насколько вы будете о них заботиться.