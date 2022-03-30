Польща забороняє імпорт вугілля з Росії

Польща заборонить імпорт вугілля з Росії через війну в Україні, відповідний законопроєкт уже розроблений урядом.

Про це заявив речник Кабінету міністрів Петр Мюллер, передає Reuters.

«Виходячи з того, що ми бачимо пасивність Євроради в ухваленні подальших санкцій, ми намагаємося ухвалити такі рішення, які дозволяють посилатися на питання безпеки. Ми пішли на крок далі і запропонували правила, які блокують на рівні країни імпорт вугілля із Росії», – сказав Мюллер.

Він зазначив, що це рішення може призвести до проблем, однак Польща «не може далі чекати».