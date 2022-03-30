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Пашинського обрано головою Національної асоціації оборонної промисловості України

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Національна асоціація оборонної промисловості України на позачерговій конференції обрала своїм головою екснардепа Сергія Пашинського.

Про це йдеться у повідомленні Об’єднання, передає Цензор.НЕТ.

«Повідомляємо Вам, що Рішенням позачергової конференції Організації об’єднання роботодавців «Національна Асоціація оборонної промисловості України» Головою об’єднання було обрано Пашинського Сергія Володимировича. Виконавчим директором — Полив’яного Максима Павловича. Сподіваємось на плідну спільну роботу заради перемоги над ворогом», — йдеться у повідомленні

«Тепер вже офіційно – мене обрано Головою «НАЦІОНАЛЬНОЇ АСОЦІАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ». Біля 50 провідних вітчизняних підприємств, що входять в асоціацію об’єднанні метою підвищення обороноздатності нашої держави. Вороги України сприймають тільки аргументи сили. Ми озброюємо Україну, адже сьогодні вже кожен розуміє, що це єдиний шлях до перемоги й миру. Слава Україні!» — написав на своїй сторінці в фейсбуку Пашинський. 

30 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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