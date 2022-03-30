Омбудсмен Украины: Нужно создать трибунал для Путина

Чтобы привлечь президента России Владимира Путина и других высокопоставленных чиновников РФ к ответственности за войну против Украины, необходимо создать отдельный трибунал. Об этом во время визита в Брюссель во вторник, 29 марта, заявила уполномоченная Верховной рады Украины по правами человека Людмила Денисова, сообщает корреспондент DW.

«Чтобы каждый преступник был наказан — начиная с Путина и до последнего солдата, убивающего наших граждан, нужно создать специальный трибунал. Потому что те суды, которые сейчас есть — Международный суд ООН и Международный уголовный суд — у них есть пробелы в их деятельности, и они не дадут возможности применения личной ответственности к Путину, Шойгу, Бортникову, Лаврову и многим другим», — отметила Денисова, имея в виду министра обороны РФ Сергея Шойгу, директора ФСБ Александра Бортникова и главу МИД Сергея Лаврова.

По ее словам, «только благодаря Нюрнбергу» в 1946 году был наказан министр иностранных дел нацистской Германии Йоахим фон Риббентроп. «За каждым преступлением стоит человек, и этот человек должен быть наказан — чтобы следующие поколения никогда не оказались в такой страшной ситуации, в которой находится Украина», — добавила украинский омбудсмен.

Перед приездом в Брюссель Денисова посетила Вену, где приняла участие в заседании Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Там она также передала экспертной группе ОБСЕ доказательства военных преступлений, собранные за 33 дня войны, для реализации «Московского механизма» ОБСЕ. Денисова высказала надежду, что эти доказательства примут во внимание при подготовке отчета, который должны представить в рамках этого механизма 5 апреля.