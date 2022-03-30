 
«  
  »

Окупанти обстріляли Ніжин, одна людина загинула — мер

29 березня окупанти обстріляли Ніжин, внаслідок чого занигула людина, ще 6 мирних мешканців поранено, в тому числі – дитину

Про це повідомив мер Ніжина Олександр Кодола у «Фейсбуці».

«Після вчорашніх обстрілів міста постраждало 6 мирних громадян, з них 1 дитина, одна людина на жаль померла. Пошкоджено 10 приватних будинків, 3 зруйновано, також є пошкодження автомобілів та гаражів», – написав він.

За словами мера міста, ситуація в місті наразі контрольована.

Комендантська година в Ніжині дії з 20.00 29 березня до 5.00 31 березня, нагадав Кодола.

Комунальні служби працюють у штатному режимі. При цьому за межами Ніжина пошкоджено електромережі, через що дві вулиці залишаються без світла.

«Міська лікарня працює в посиленому режимі. В пологовому народилися одна дівчинка і один хлопчик», – написав очільник міста.

30 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  