Окупанти обстріляли Ніжин, одна людина загинула — мер

Про це повідомив мер Ніжина Олександр Кодола у «Фейсбуці».

«Після вчорашніх обстрілів міста постраждало 6 мирних громадян, з них 1 дитина, одна людина на жаль померла. Пошкоджено 10 приватних будинків, 3 зруйновано, також є пошкодження автомобілів та гаражів», – написав він.

За словами мера міста, ситуація в місті наразі контрольована.

Комендантська година в Ніжині дії з 20.00 29 березня до 5.00 31 березня, нагадав Кодола.

Комунальні служби працюють у штатному режимі. При цьому за межами Ніжина пошкоджено електромережі, через що дві вулиці залишаються без світла.

«Міська лікарня працює в посиленому режимі. В пологовому народилися одна дівчинка і один хлопчик», – написав очільник міста.