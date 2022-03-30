Окупанти 180 разів обстріляли Харківщину з «Градів»

За минулу добу російські окупанти обстрілювали Харківську область з артилерії, мінометів та «Градів» — пошкоджені житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.
Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram
Пряма мова Синєгубова: «За минулу добу російські окупаційні війська постійно наносили артилерійські, мінометні обстріли, обстріли з РСЗВ, всього – 39 разів: це райони Салтівки, Олексіївки, Холодної Гори, ХТЗ, Чугуєва, Дергачів. Також зафіксували близько 180 обстрілів противником з РСЗВ типу «Град»».
Деталі: Обстріли спровокували пожежі у Київському, Шевченківському районі та Салтівці. Пошкоджені житлові будинки, об’єкти торгівлі та інші об’єкти цивільної інфраструктури, жертв та постраждалих немає.
Станом на ранок 30 березня тривають активні бої в Ізюмському напрямку. У цьому районі Збройні Сили України за добу збили 1 винищувач та 1 безпілотник ворога.
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