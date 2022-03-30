Обзор ноутбука HUAWEI MateBook 16: верные приоритеты

При выборе нового ноутбука мы сталкиваемся с огромным количеством моделей на рынке. Однако не каждая модель заслуживает нашего внимания. Сегодня хочу подробнее рассказать о Huawei MateBook 16, который точно станет любимцем пользователей.

Внешний вид и эргономика корпуса

О Людях судят в первую очередь по одежде, а о ноутбуке — по внешнему виду. Известно, что все ноутбуки серии Huawei Mate имеют схожий дизайн. Такой дизайн рациональный, так как он очень лаконический и элегантный, подходит для любого окружения, будь то деловая конференция или молодежная встреча.

Несмотря на 16-дюймовый экран, ноутбук Huawei MateBook 16 по-прежнему выглядит тонким и легким, имея размеры 351,5×255,5×23,0 мм, толщина корпуса спереди не превышает 19 мм. Вес устройства — 1,97 кг.. Будь то уедете в командировку или путешествуете, вы можете взять его с собой. Отличная матрица IPS и сверхвысокое разрешение 2.5K обеспечивает качественную цветопередачу, высокую контрастность и хороший уровень яркости. Соотношение сторон 3:2 делает работу с документами и веб-серфинг более комфортной.

Время работы от батареи

Емкость аккумулятора Huawei MateBook 16 составляет 84 Втч. При полной зарядке емкость батареи может достигать 83,3 Втч, что почти совпадает с цифрой, указанной на шильдике. При этом ноутбук оснащен адаптером повышенной мощности на 135 Вт (20,0 В, 6,25 А). Ноутбук можно заряжать через любой из двух портов USB Type-C, возможна и обратная зарядка.

Что касается времени зарядки, то тут ситуация у каждого разная. Мы можем полностью зарядить ноутбук, когда он спал или был выключен — около 1 часа 30 минут. Однако большую часть времени мы заряжаем наш ноутбук во время работы, это увеличит время зарядки. При полной зарядке вы можете смотреть до 12 часа видео в формате 1080P. В реальной работе при 50% яркости экрана можно использовать 8-9 часов.

Заключение

В общем, плюсов у huawei matebook 16 очень много, у него отличное соотношение цены и качества, что делает его отличным выбором для работы, учебы или развлечений.