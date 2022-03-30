Обзор Huawei P50 Pro: возрождение легенды?

Серия Huawei P — один из самых ожидаемых флагманских телефонов в первой половине каждого года. Производительность этой серии мобильных телефонов не вызывает сомнений во всех аспектах. Huawei P50 Pro не исключение. Посмотрим, какие прорывы совершились!

Царский дизайн

Помимо качественной камеры, больше всего меня привлекает его внешний вид и экран, которые не уступают яблочным продуктам. Его высота составляет 158.8 mm мм, ширина — 72.8 mm, толщина — 8,5 мм. Смартфон весит только 195 грамм. Можно увидеть, что он очень легкий и тонкий, имеет небольшие размеры, его очень удобно носить с собой, куда бы мы ни пошли.

Кроме того, экран Huawei Mate 40 Pro — один из лучших AMOLED дисплеев, который имеет диагональ 6,6″ и разрешение 1228×2700. В то же время у него стандарт обслуживания HDR10+, частоту обновления 120 Гц и изогнутые края, что выделяет этот телефон среди многих конкурентов. Гладкий изогнутый экран, сверхвысокая частота обновления и разрешение обеспечивают невероятные визуальные и тактильные ощущения.

Лучшая камера

Качественные камеры — одна из причин, по которой люди покупают смартфоны Huawei P-серии. Смартфон Huawei P50 Pro оснащен набором из четырех камер, основной модуль: 50 МП, f/1.8, 23 мм, монохромный модуль: 40 МП, f/1.6, 26 мм; широкоугольный модуль: 13 МП, f/2.2, 13 мм; телемодуль: 64 МП, f/3.5, 90 мм, все они с автофокусом.

В то же время в Huawei P50 Pro встроена новая система фильтров Super Color, которая вместе с цветными и монохромными модулями улавливает в кадре на 103 % больше света. В обработке фотографий используются более продвинутые технологии: технология True—Chroma Image Engine и новые алгоритмы обработки изображений XD Optics. Все это делает фотоизображение более четким и совершенным в любой среде. Можно сказать, huawei p50 pro лучший вариант для тех, кому часто нужно фотографировать.

Выводы

Одним словом, это особенный смартфон с высоким соотношением цены и качества. По сравнению с телефонами других марок, huawei p50 pro имеет незаменимые преимущества. Вы можете выбрать его для любого задача!