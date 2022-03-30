Обзор Huawei MatePad 11: удобно для работы и учёбы

Сегодня дистанционное образование и безбумажный офис уже стали тенденцией времени.Будь то поступление в кампус или на работу, планшеты является одним из необходимых устройств для покупки. Давайте возьмем Huawei matepad 11в качестве примера, чтобы поделиться своим опытом использования.

Премиальная внешность

Хотя с перевого взгляда дизайн huawei matepad 11 очень похож на MatePad Pro, но в материалах есть заметные отличия. Общий дизайн планшета простой и симметрический. От равносторонней рамок переднего экрана до четырех динамиков вверху и внизу, всё они симметричные.

Huawei MatePad 11 в основном сделан из пластика, но он не выглядят дёшево, и приятный на ощупь. В то же время благодаря пластиковому корпусу вес планшета снижен примерно до 485 г, его очень удобно носить, куда бы мы ни пошли. Доступен в двух цветах: серый матовый и оливково-зеленый. Я предпочитаю последний, потому что он выглядит особенным и благородным.

Автономная работа

Время автономной работы этого планшета также заслуживает похвалы. Планшет оснащен несъемным аккумулятором емкостью 7250 мА·ч. В прошлом году адаптер питания в версии Pro был на 20 Вт, а в новых — чуть больше 22 Вт. Зарядка MatePad 11 занимает около 1 часа 40 минут. Он может работать очень долго, и может почти удовлетворить большинство ваших повседневных потребностей.

Экран может светиться 10 часов при автоматической яркости, а время использования составляет 48 часов. Видео можно смотреть 7 часов на максимальной яркости. Этого времени автономной работы достаточно, потому что обычно мы не сидим перед планшетом много часов подряд в день. Находимся ли мы в командировке или путешествуем, с планшетом huawei matepad 11 нам не о чем беспокоиться.

Выводы

Планшеты могут заменить настольный или портативный компьютер для выполнения многих задач. И выбор планшета с высоким соотношением цены и качества для нас очень важен. На мой взгляд, по сравнению с планшетами других марок, Huawei MatePad 11 имеет незаменимые преимущества.