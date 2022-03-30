Норвегия передала Украине в два раза больше противотанковых гранатометов

Министерство обороны Норвегии объявило о передачи Вооруженным силами Украины еще 2 000 противотанковых гранатометов M72 LAW, чтобы помочь им защититься от вторжения Российской Федерации.

Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства Норвегии.

«Норвегия передала Украине еще 2 000 единиц противотанкового оружия (M72). Оружие было передано в дар Украине, чтобы помочь ей защитить себя от вторжения России«, — сказано в сообщении.

Отмечается, что это уже вторая поставка противотанкового оружия Украине. Ранее Норвегия передала украинским военным 2 000 гранатометов M72 LAW.

Кроме того, норвежские военные передали своим украинским коллегам средства индивидуальной защиты.

Подчеркнуто, что Украина зависит от военной поддержки со стороны других стран, чтобы продолжать сопротивление атакам со стороны России.